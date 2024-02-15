По подсчетам дептранса, до 30 % омичей, пользующихся бесплатной пересадкой, ездят по своим делам и бесплатно возвращаются обратно.

По подсчетам дептранса, до 30 % омичей, пользующихся бесплатной пересадкой, ездят по своим делам и бесплатно возвращаются обратно.

Об эффективности так называемого пересадочного тарифа шла речь на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. Члены профильного комитета живо интересовались у главы дептранса Вадима Кормильца, что такое бесплатная пересада, как ею воспользоваться и, главное, в течение какого времени она действует?

Как рассказал парламентариям Кормилец, бесплатная пересадка доступна на маршрутах с регулируемым тарифом еще с 2015 года. Сначала ею можно было воспользоваться в течение 30 минут, потом это время было увеличено на 15 минут.

Но, как оказалось, многие омичи пользуются бесплатной пересадкой, чтобы по цене одной поездки съездить в нужное место и вернуться домой бесплатно.

– С точки зрения пассажира эта услуга выгодна и целесообразна. С точки зрения перевозчика она, наоборот, нецелесообразна. Почему? Порядка 30 % поездок по пересадкам омичи совершают в виде челночных поездок. То есть совершили поездку из дома до магазина, потом в течение 45 минут вновь сели в автобус и бесплатно вернулись домой. Они не пользуются пересадкой для совершения поездки в одном направлении, – пояснил Вадим Кормилец.

Добавим, что бесплатные пересадки не действуют в омских маршрутках. Там за каждую поездку нужно платить полным рублем.