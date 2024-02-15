Об этом рассказал министр строительства региона Александр Рашко после первого заседании архитектурно-градостроительного совета.

Об этом рассказал министр строительства региона Александр Рашко после первого заседании архитектурно-градостроительного совета.

Министр строительства Омской области Александр Рашко поделился впечатлениями от первого заседания архитектурно-градостроительного совета, прошедшего вчера. По его мнению, важно, что отныне на заседаниях совета принимаются решения, а не только проводятся дискуссии.

Пристальное внимание обратят на жилую застройку: в новых микрорайонах будут строиться школы и детсады.

– Реализуем и новый подход к безопасности дворов: они должны быть свободными от машин. Парковочные места пора убирать на территорию застройки. Внешний облик омских домов будет меняться: городу нужны светлые теплые тона и вечерняя подсветка зданий, – написал Рашко в своем телеграм-канале.

Напомним, указ об архитектурно-градостроительном совете подписал на этой неделе губернатор Виталий Хоценко. Он лично возглавляет совет, а Рашко является одним из его заместителей.