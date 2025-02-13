Ренейминг настиг региональный Минстрой.

12 февраля исполняющий обязанности губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ, по которому предполагается переименовать региональный Минстрой. Как и предполагалось с апреля, оно станет министерством строительства и архитектуры.

По документу в обновленном формате ведомство заработает с 15 апреля. Штатная численность служащих не изменится.

В прошлом году были переименованы сразу несколько ведомств: минэкономики стало министерством экономического развития, минсельхоз – министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, министерство региональной политики и массовых коммуникаций – министерством внутренней политики, министерство энергетики и ЖКК – министерством энергетики и ЖКХ. Минспорта разделили на министерство спорта и ГУ молодежной политики. А минпром выделят в министерство промышленности и торговли и миннауки.