На месте работает глава областного Минстроя и сотрудники профильных ведомств.

На месте работает глава областного Минстроя и сотрудники профильных ведомств.

В Усть-Ишимском районе продолжают осматривать дома, пострадавшие в результате паводка. В комиссию входят министр строительства Омской области Александр Рашко. Одна из основных целей командировки, по его словам, услышать каждого жителя и ответить на их вопросы.

– Люди переживают о будущем, и мы с каждым жителем держим связь. Будем информировать о принятом решении. Без помощи никто не останется. С коллегами из Фонда капитального ремонта, Госжилинспекции и районной администрации обошли более 120 пострадавших домов.

После того как оценят масштаб повреждений, выберут вариант компенсации.

Напомним, что уже 37 гражданам выплатили компенсации за имущество, поврежденное паводком.