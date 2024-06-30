Омск-Информ
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·Общество

На месте работает глава областного Минстроя и сотрудники профильных ведомств.

В Усть-Ишимском районе продолжают осматривать дома, пострадавшие в результате паводка. В комиссию входят министр строительства Омской области Александр Рашко. Одна из основных целей командировки, по его словам, услышать каждого жителя и ответить на их вопросы.

– Люди переживают о будущем, и мы с каждым жителем держим связь. Будем информировать о принятом решении. Без помощи никто не останется. С коллегами из Фонда капитального ремонта, Госжилинспекции и районной администрации обошли более 120 пострадавших домов.

После того как оценят масштаб повреждений, выберут вариант компенсации.

Напомним, что уже 37 гражданам выплатили компенсации за имущество, поврежденное паводком.

·Общество

На месте работает глава областного Минстроя и сотрудники профильных ведомств.

В Усть-Ишимском районе продолжают осматривать дома, пострадавшие в результате паводка. В комиссию входят министр строительства Омской области Александр Рашко. Одна из основных целей командировки, по его словам, услышать каждого жителя и ответить на их вопросы.

– Люди переживают о будущем, и мы с каждым жителем держим связь. Будем информировать о принятом решении. Без помощи никто не останется. С коллегами из Фонда капитального ремонта, Госжилинспекции и районной администрации обошли более 120 пострадавших домов.

После того как оценят масштаб повреждений, выберут вариант компенсации.

Напомним, что уже 37 гражданам выплатили компенсации за имущество, поврежденное паводком.