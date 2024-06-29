Омск-Информ
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·Общество

Оценка ущерба продолжается. Компенсации выплатили не всем.
Власти Омской области продолжают выплачивать компенсации жителям, которые пострадали от весеннего паводка. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили уже 2682 жителя северных районов. 
– Кроме того, 37 человек получили компенсацию в размере 50 или 100 тыс. рублей в связи с частичной или полной утратой имущества, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В регионе продолжают оценивать ущерб, который нанес паводок.
·Общество

Оценка ущерба продолжается. Компенсации выплатили не всем.
Власти Омской области продолжают выплачивать компенсации жителям, которые пострадали от весеннего паводка. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили уже 2682 жителя северных районов. 
– Кроме того, 37 человек получили компенсацию в размере 50 или 100 тыс. рублей в связи с частичной или полной утратой имущества, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В регионе продолжают оценивать ущерб, который нанес паводок.