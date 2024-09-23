С помощью списка дольщики будут отслеживать, когда им окажут помощь.

Сегодня, 23 сентября, министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал в своем телеграм-канале о создании списка обманутых дольщиков, которым положена квартира или компенсация. Список планируют обновлять раз в квартал, он будет находиться на сайте регионального минстроя.

Такое решение приняли для того, чтобы дольщикам было легче отслеживать динамику очереди. В список войдут граждане, информация о которых включена в реестр госстройнадзора. Планируется, что в документе будут делать пометки – чьи права восстановили, и кто будет следующим.