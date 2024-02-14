Омск-Информ
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·Авто

Горожане сообщают об авариях, которые усугубляют ситуацию на дорогах.
По данным сервиса «Яндекс карты», пробки на дорогах Омска достигли 10 баллов. Самые сильные заторы наблюдаются на Ленинградской площади, Масленникова, Жукова, Пушкина, Ленина, Маркса, Омской.
В паблике «Аварийный Омск» омичи сообщили об аварии на подъезде к Ленинградскому мосту. Заторы на этом участке усугубились после столкновения фуры и легковушки.
Аварии также произошли на метромосту, Красном Пути, Герцена и 10 лет Октября.
·Авто

Горожане сообщают об авариях, которые усугубляют ситуацию на дорогах.
По данным сервиса «Яндекс карты», пробки на дорогах Омска достигли 10 баллов. Самые сильные заторы наблюдаются на Ленинградской площади, Масленникова, Жукова, Пушкина, Ленина, Маркса, Омской.
В паблике «Аварийный Омск» омичи сообщили об аварии на подъезде к Ленинградскому мосту. Заторы на этом участке усугубились после столкновения фуры и легковушки.
Аварии также произошли на метромосту, Красном Пути, Герцена и 10 лет Октября.