В учреждении будут работать сотрудники паспортно-визового сервиса и полицейские.

В учреждении будут работать сотрудники паспортно-визового сервиса и полицейские.

Сегодня в Омске открылся Многофункциональный миграционный центр. Он располагается по адресу ул. Лизы Чайкиной, 21. В этом центре сотрудники паспортно-визового сервиса и отдела миграции МВД будут помогать иностранцам с оформлением документов.

– В помещении созданы все условия для адаптации иностранных граждан в новой социокультурной обстановке и последующей интеграции их в российское общество. Организация работы в данном формате, а также удобная логистика миграционного центра позволит избежать привлечения третьих лиц в качестве посредников и сократить срок предоставления услуг, – рассказали в полиции.

В этом же здании функционирует отдел по работе с иностранцами, где можно получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также подать уведомление о подтверждении проживания на территории России.