Проверялись и жилье, и торговые точки, и даже транспортные средства. Троих нелегалов суд обязал покинуть Россию.
Сотрудники полиции совместно с УФСБ и Росгвардией выявляли в Омске нелегальных мигрантов. Силовики проверили почти 1000 разнообразных объектов: среди них торговые точки, транспортные средства, места проживания, объекты сельского хозяйства, дачные участки.
– В результате выявлено 63 административных правонарушения в сфере миграции. Среди них – нарушения правил въезда и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, – сообщили в УМВД России по Омской области.
Полицейские обнаружили троих иностранцев, находящихся в Омской области незаконно. Они оштрафованы Куйбышевским районным судом и подлежат административному выдворению за пределы РФ.
Найдены нарушения и во время осмотра жилых помещений. Полицейские возбудили пять уголовных дел: три – о фиктивной регистрации по месту пребывания, пять – о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.