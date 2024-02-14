Ольга Степанова ехала с открытия школы в Горьковском 9 февраля и попала в аварию. Она находится в больнице.

Ольга Степанова ехала с открытия школы в Горьковском 9 февраля и попала в аварию. Она находится в больнице.

Стало известно еще об одном серьезном ДТП, в котором пострадал высокопоставленный чиновник. Напомним, что сегодня в аварию попал первый заместитель министра труда и соцразвития Сергей Добрых. Он находится в омской больнице со сломанной челюстью, а водитель правительственной «тойоты» погиб.

Как оказалось, за последнее время это не первое серьезное ДТП с омскими чиновниками. По данным источников «Омск-информа», 9 февраля в аварию попала первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Ольга Степанова. Она ехала с открытия новой школы в Горьковском районе.

Чиновница все еще находится в больнице.

– Насколько мне известно, ее состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Аварию спровоцировали погодные условия, – заявил анонимный собеседник.

Отметим, что Ольга Степанова занимает должность первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта с 21 ноября прошлого года. Специалист работает в ведомстве с 2013 года. Ранее она отвечала за правовое обеспечение.