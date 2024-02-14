Омскую область на фестивале представит 131 человек: 50 добровольцев и 81 участник.

Омскую область на фестивале представит 131 человек: 50 добровольцев и 81 участник.

С 1 по 7 марта в 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2024. Это крупнейшее международное молодёжное событие, которое соберёт 20 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из 188 стран мира.

От нашего региона в делегацию вошли, в том числе 11 студентов аграрного университета. С делегатами и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи 2024, прошедшими отбор, встретился губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава региона отвечал на вопрос участников и рассказал о планах по развитию молодежного направления в регионе. В последнее время, как отметил губернатор, в Омске и Омской области стало намного больше масштабных мероприятий и значимых событий. Сегодня ни одно мероприятие не обходится без привлечения наших волонтеров, которые отличаются высоким уровнем профессионализма, стремлением помогать и созидать.

По окончании встречи состоялась церемония награждения представителей молодежных объединений, организаций за активную работу при подготовке к фестивалю.

Благодарственным письмом за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в работу региональной конкурсной комиссии по отбору участников Всемирного фестиваля молодежи была награждена Мария Киммель, специалист по учебно-методической работе центра социально-воспитательной работе и молодежной политики ФГБОУ ВО Омский ГАУ.