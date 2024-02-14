Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Трехэтажное здание возвел индивидуальный предприниматель.
В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новое трехэтажное здание. Как сообщили в мэрии, в нем расположится магазин.
Площадь здания, которое располагается по адресу 22-го Апреля, 18/1, составляет 1296,1 кв. м. Застройщиком выступал предприниматель Евгений Коновалов. По данным сервиса Rusprofile, он занимается управлением недвижимостью, а также производством хлеба и кондитерских изделий.
Отметим, что здание нового магазина соседствует с Дворцом культуры молодежи и студентов «Звездный».
·Экономика/Бизнес

Трехэтажное здание возвел индивидуальный предприниматель.
В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новое трехэтажное здание. Как сообщили в мэрии, в нем расположится магазин.
Площадь здания, которое располагается по адресу 22-го Апреля, 18/1, составляет 1296,1 кв. м. Застройщиком выступал предприниматель Евгений Коновалов. По данным сервиса Rusprofile, он занимается управлением недвижимостью, а также производством хлеба и кондитерских изделий.
Отметим, что здание нового магазина соседствует с Дворцом культуры молодежи и студентов «Звездный».