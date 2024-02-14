Трехэтажное здание возвел индивидуальный предприниматель.

Трехэтажное здание возвел индивидуальный предприниматель.

В Советском округе Омска ввели в эксплуатацию новое трехэтажное здание. Как сообщили в мэрии, в нем расположится магазин.

Площадь здания, которое располагается по адресу 22-го Апреля, 18/1, составляет 1296,1 кв. м. Застройщиком выступал предприниматель Евгений Коновалов. По данным сервиса Rusprofile, он занимается управлением недвижимостью, а также производством хлеба и кондитерских изделий.

Отметим, что здание нового магазина соседствует с Дворцом культуры молодежи и студентов «Звездный».