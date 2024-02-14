Все продукты «Омского бекона», участвовавшие в конкурсе качества «Лучший продукт года», получили высшие оценки конкурсной комиссии.

Все продукты «Омского бекона», участвовавшие в конкурсе качества «Лучший продукт года», получили высшие оценки конкурсной комиссии.

Международный конкурс «Лучший продукт года – 2024» проводится в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». Организатор конкурса - экспертно-аналитический центр безопасности и качества продукции «ЭКСПО ЭКО». Продукцию российских и зарубежных производителей оценивала конкурсная комиссия, состоящая из экспертов пищевой промышленности, а также представителей отраслевых институтов, испытательных центров и лабораторий.

Один из участников выставки – бренд Группы «ПРОДО» «Омский бекон» принял участие в конкурсе качества «Лучший продукт года».

Омский производитель представил на конкурс 13 образцов продукции, среди которой как новинки, так и признанные хиты продаж: «Буженина в маринаде», «Карбонад в маринаде», «Колбаски для жарки с картофелем и чесноком», «Колбаски для жарки с беконом и жареным луком», «Мясной рулет из свинины с творожным сыром», котлеты «Домашние», «Сочные», полуфабрикат «Жаркое по-домашнему», полукопченую колбасу «Каралька из печи», колбасу «Московская», ливерную «Со сливочным маслом», а также пастрому «Фирменную» и буженину «Классическую». Все продукты, участвовавшие в конкурсе, получили высшие оценки конкурсной комиссии. В последний день проведения «Продэкспо – 2024» «Омскому бекону» вручили золотые медали за каждую позицию-победителя.

Сибирский бренд еще раз подтвердил высокое качество и отличный вкус своей продукции. Как подчеркнула директор АО «Омский бекон» Людмила Воробьева, столь высокая оценка экспертов международного уровня и то, что потребители выбирают снова и снова продукцию предприятия, доказывает, что все делается правильно – ежедневные усилия достигают своей цели.