Оказалось, что все дело в графике работы терминала международных полетов.
Омичи пожаловались на работу аэропорта. С проблемами столкнулись пассажиры, прилетевшие из Таиланда. По словам омички Ирины Микениной, после посадки пассажиров сразу же выгнали из помещения международного терминала. Хотя некоторые ожидали в здании такси, поскольку на улице в это время был мороз.
В аэропорту пояснили, что функционал терминалов международных полетов и внутренних отличается по времени работы.
– Международный терминал не работает круглосуточно и обслуживает только прилетающие рейсы из-за границы. После того как прилетевшие пассажиры прошли все процедуры и получили багаж, они сразу следуют на выход, где их ждут встречающие в специально отведенной для этого зоне, – рассказали в аэропорту.
Также в воздушной гавани добавили, что если пассажирам, которые прилетели из-за границы, необходимо дополнительное время, чтобы вызвать такси, они могут перейти в терминал В.
Напомним, что ранее Омский аэропорт раскритиковал Дмитрий Губерниев. Ему не понравилось отсутствие тележек для багажа.