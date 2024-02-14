Как и Аллея олимпийцев, видовые скульптуры до сих пор не переданы на баланс мэрии. А это значит, что и содержать их город пока не может.

Как и Аллея олимпийцев, видовые скульптуры до сих пор не переданы на баланс мэрии. А это значит, что и содержать их город пока не может.

Судьбу многочисленных омских памятников обсуждали сегодня в горсовете. Ранее в своем большом материале РИА «Омск-информ» уже рассказывало о том, что в Омске есть немало малоизвестных скульптур, многие из которых никто не обслуживает. И как сегодня выяснилось, не случайно – многие композиции попросту являются бесхозными.

Причем на баланс мэрии до сих пор не переданы даже такие значимые монументы, как памятник Петру I в «Омской крепости», памятник Бухгольцу на Иртышской набережной и Аллея олимпийцев на набережной Оми. Как отметил глава депкульта Олег Федоренко, эти объекты сейчас проходят стадию передачи. Но если с памятниками двум выдающимся историческим деятелям и не менее уважаемым спортсменам есть определенность, то, что делать с другими композициями – непонятно. Здесь Олег Федоренко привел в пример скульптуру «Встреча», расположенную на набережной Оми в районе Юбилейного моста. В свое время на собственные деньги ее установил меценат, но городу так и не передал. Сам меценат уже давно живет в Москве, что делать со «Встречей», непонятно. Она «повисла» в воздухе. И таких «повисших» в воздухе памятников в Омске есть немало.

Причем из-за неопределенного статуса за многими памятниками и скульптурами никто не следит.

– Объекты, расположенные на второстепенных улицах, поддерживаются силами КТОСов или инициативных жителей. Эти объекты не учтены, нет ответственных лиц, – заявила депутат Наталья Чебыкина.

– Сколько еще у нас неучтенной красоты? Есть и Вечный огонь, где огонь не горит, и другие, – добавил депутат Алексей Провозин.

Как оказалось, помимо организационных, есть и правовые трудности. К примеру, не все памятники можно ремонтировать без лицензии. Поэтому в Омске хотят создать структуру, которая будет ответственна за памятники, их содержание и ремонт.

– Пока не будет закрепленного за памятниками человека, то не будет и результата, – напомнил коллегам председатель комитета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов.

А вице-мэр по социальным вопросам Инна Елецкая отметила, что специальная структура, ответственная за памятники, вскоре должна появиться в городе. У нее будет и специальная лицензия на обслуживание монументов. Но пока определенности по срокам нет. Как нет и четкого понимания того, чем отличаются памятники, а чем городские скульптуры. На этот вопрос депутатам чиновники так и не смогли ответить.

О судьбе одного из памятников рассказал Сергей Фролов. Он вспомнил те времена, когда еще руководил Кировским округом, а мэром был Виктор Шрейдер. Так вот, тогда Шрейдер дал денег, и Фролов смог отремонтировать памятник жертвам Куломзинского восстания.

– Ротонду пришлось восстаналивать практически с нуля. Но я горжусь, что нам удалось восстановить тот памятник. На его открытие даже приезжала внучка одной из жертв восстания. Она там закатила такую панихиду! – заявил Фролов.

В итоге депутаты приняли вопрос по памятникам к сведению.