«Омск-информ» сделал подборку наиболее необычных сооружений, определяющих лицо города. Однако эксперты отмечают дефицит таких арт-объектов.

«Омск-информ» сделал подборку наиболее необычных сооружений, определяющих лицо города. Однако эксперты отмечают дефицит таких арт-объектов.

Скульптуры являются органической частью творческого пространства города. Мало поставить арт-объект, нужно, чтобы он стал ярким пятном, достопримечательностью, рядом с которым тянет сфотографироваться. В Омске также имеются такие сооружения, которые стали символом города. Например, Любочка и сантехник Степаныч на Любинском проспекте.

Но есть и менее приметные скульптуры, не всегда расположенные в самом центре Омска. Мимо них проходят, не обращая никакого внимания, настолько они слились с окружающей архитектурой. «Омск-информ» подготовил ТОП нетривиальных городских композиций. А заодно и выяснил, достаточно ли таковых в городе.

Следует отметить, что первое место по насыщенности скульптурами занимает центр города. Встречаются любопытные композиции и в Нефтяниках. Что же касается других районов Омска, то для Октябрьского округа, например, характерны тематические сооружения вроде стелы «Город трудовой славы». В Ленинском и Кировском округах можно встретить минимум скульптур, и те в основном сосредоточены возле вокзала и аэропорта. Но есть и среди них довольно интересные объекты.

Дон Кихот

Памятник Дон Кихоту возле Театра юного зрителя, ставший одной из достопримечательностей Омска, необычен тем, что изготовлен методом сварки скульптором Александром Капраловым. Работать таким способом автор стал не сразу.

– У меня родственник-сварщик уезжал в Германию и оставил сварочное оборудование. И с того времени начал соединять железки, что-то начало получаться, – пояснил Капралов «Омск-информу».

Композиция нетривиальна: она изображает мчащегося коня и статичного всадника и состоит из нескольких частей. Многие интерпретируют ее как неустанно мчащееся вперед время. Однако художник больше настаивает, что сооружение служит отличной фотозоной для омичей и гостей. Нынешним летом скульптурную композицию ждет «пополнение» в виде дополнительных персонажей.

– Летом поставим обновленного Дон Кихота. Мы заменили скульптуре руки, добавили волос и новых деталей. Рядом появится ослик и Санчо Панса. На них можно будет садиться и фотографироваться. Мы специально сделали композицию для селфи и фотографий. При этом стараюсь вкладывать во все свои работы философский смысл, – рассказал Александр Капралов.

Колчак

Скульптура адмирала Александра Колчака у одноименного ресторана рядом с речным вокзалом не сразу заметна, поскольку установлена в чаше фонтанчика. Сооружение на пересечении улиц Ильинской и Броз Тито выполнено из армированного пескобетона и пропитано пчелиным воском. На ее изготовление реставратор Александр Кудрявцев потратил 10 месяцев.

В ноябре прошлого года арт-объект облили краской. И владельцам ресторана пришлось спрятать изуродованную фигуру за толстым слоем полиэтилена.

Встреча

Скульптура «Встреча», пожалуй, одна из самых популярных в Омске. Она установлена на набережной архитектора Альберта Каримова в 2014 году на средства неизвестного омского бизнесмена, пожелавшего увековечить свое первое знакомство с супругой. По городской легенде, именно здесь началась история любви. Изготовили композицию московские скульпторы Павел и Илья Мишанины.

Чугунные фигуры девушки и молодого человека, склонившиеся в разговоре за бронзовым столиком, то и дело портят краской или снабжают аксессуарами – дополнительной тарой под напитки или головными уборами. Однажды вандалы сломали скамейку, на которой сидел юноша. Городским властям популярная композиция доставляет много хлопот, потому что ее то и дело приходится то очищать, то восстанавливать.

Купчиха и фотограф

Колоритные «Купчиха и фотограф» установлены в начале Любинского проспекта, на улице Ленина, 5 корпус 1. Скульптура работы Михаила Козача изображает реальное историческое лицо, купчиху Марию Шанину, позирующую с чашкой чая некоему папарацци.

Именно ей принадлежал магазин, построенный в 1898 году, ныне это ТД «Любинский».

Памятники Ван Гогу и Рутгеру Хауэру

Омский ресторатор Михаил Курцаев заказал скульптуры Ван Гога и Рутгера Хауэра для рекламы своего ресторана «Бевиторе», что в переводе с итальянского означает «любитель выпить». Выполнил изваяния Александр Капралов.

Собственно говоря, актер Рутгер Хауэр как раз изображен в образе бродяги Андреаса из итальянского фильма «Легенда о святом пропойце». Фигура Ван Гога единственная скульптура художника в России. Он изображен со своими знаменитыми «Подсолнухами», а также с бутылкой и фужером с абсентом.

Динамическое равновесие

Скульптура «Динамическое равновесие» стала первой работой Александра Капралова, которую увидели горожане. Она установлена возле музея имени Врубеля и поражает многообразием деталей. По форме сооружение одновременно напоминает весы, крест и трон.

В верхней части весов размещаются «острые» фигурки людей, различные предметы, соединенные самым невероятным образом. «Воздушные» клетки весов находятся в равновесии. В вертикальной основе «Динамического равновесия» сооружена лестница, ведущая вверх, на небо, и чуть наклонившийся трон для главного судьи, на который всегда найдется желающий взобраться. По замыслу скульптора, символ весов отражает линию жизни человека: он вечно стремится к гармонии, колеблется между духовным и материальным, между потребительским и созидательным.

– Я вкладывал следующий смысл: наверху трон для Верховного судьи, на который каждый в состоянии взобраться, но не каждый в состоянии усидеть. А внизу много фигурок в клетках. Идея в том, что каждый человек строит себе клетку, – подчеркнул Александр Капралов.

Крест Несущий

Любимая работа Александра Капралова «Крест Несущий» изображает Федора Достоевского то ли с крестом, то ли с блоком на плечах. Логично, что скульптура посвящена омскому периоду творчества писателя, отбывавшего ссылку в остроге.

Необычность сооружения в том, что фигура находится не на постаменте, а на одном уровне со зрителем. VIP-каторжанин словно тяжело несет свою непосильную ношу навстречу людскому потоку.

Памятник учительнице

В сквере возле главного корпуса педуниверситета расположился памятник учительнице, выполненный из гипса студентами худграфа в 1981 году. Центром композиции является фигура учительницы с книгой на плечах. Рядом с ней расположился школьник.

В прошлом году скульптуру привели в порядок и разбили рядом Сквер педагогов и наставников.

«Зоопарк»

Сквер на улице Мельничной в Старом Кировске выделяется среди остальных зеленых локаций скульптурами экзотических зверей. Здесь можно встретить верблюда, носорога, слона, кенгуру, дракона из гипса и бетона.

Автор сооружений неизвестен. Лет 10 назад скульптуры животных хотели снести и заменить на фигурки фруктов. К счастью, этот план так и не воплотился. И звери по сей день украшают сквер.

Корабль

Огромный парусный корабль украшает двор в микрорайоне Чередовом, что в Ленинском округе. Автор сооружения также неизвестен. Алый парусник установлен на постаменте, имитирующем морскую пучину, и явно выполнен из подручных материалов.

Однако отлично вписался в спальный микрорайон.

Ракета

В промышленном центре города, Октябрьском округе, в 2011 году установлена ракета-носитель «Космос-3М» в натуральную величину, 32 метра и весом 8 тонн. Это самый высокий памятник Омска.

Безопасность объекта обеспечивают специальные противоветровые крепления и защитная установка от молний. На место мемориала легендарную ракету по частям доставляли прямо из цеха производственного объединения «Полет». Стартовый стол привезен в Омск с космодрома Капустин Яр.

«Влюбленные»

Жанровую скульптуру «Влюбленные» с помпой установили в Сквере Молодоженов неподалеку от Советского ЗАГСа в конце августа 2019 года. Объект изготовили из нержавеющей стали.

– Технология ее изготовления не литье, которое применялось при создании Городового или Любочки, это другая методика – листы металла сваривались в определенном порядке, шлифовались. Потому некоторые фрагменты, черты лица далеки от совершенства, но этот образ сложился именно с учетом применения такой технологии изготовления, – пояснила главный архитектор Советского округа Анна Новикова.

По городской легенде, идея родилась у тогдашнего главы округа Бориса Сенькова, а художники и скульпторы доработали замысел. Изготовили Влюбленных подопечные одной из омских колоний.

Скульптура, изображающая мужчину и женщину под зонтом, призвана была служить одновременно фонтаном. Предполагалось, что гости сквера с удовольствием бы фотографировались на фоне освежающих струй. Специалисты даже установили оборудование. Но работала конструкция только один раз, на открытии обновленного сквера. Потом об этой функции объекта предпочли забыть. Внятных объяснений жители микрорайона так и не услышали. Скорее всего, насосное оборудование по-тихому демонтировали. Однако место у скульптуры не пустует. Летом здесь местные пенсионеры устраивают живые концерты, а молодежь тусуется на лавочках. Периодически арт-объект разрисовывают краской, но бдительная администрация округа оперативно зачищает последствия вандализма.

Эйфелева башня

Настоящая копия символа столицы Франции появилась в Омске в 2014 году. Изделие массой 600 килограммов и высотой 5 метров изготовил владелец мастерской художественной ковки Константин Бирюков. Сначала арт-объект установили на выставке «Флора». А потом кузнец взял и подарил башню городу на 300-летие.

Ажурную конструкцию перевезли к Первомайскому рынку, где она обрела свое постоянное место прописки.

«Крокодил и лягушки»

Фонтан «Крокодил и лягушки» перед главным корпусом Омского аграрного университета соорудили в 1937 году. На его создание автора скульптур вдохновили произведения Корнея Чуковского. Сооружение сильно обветшало после Великой Отечественной войны. Тогда помогли ленинградцы, которые изготовили новые фигуры сказочных персонажей в благодарность за годы эвакуации в Омске. Однако механизм подачи воды не удалось отремонтировать.

Сейчас активные горожане собирают средства на восстановление раритета. Увенчаются ли их старания финансовым успехом, неясно.

«Девочка с собакой»

Крохотная скульптурка девочки с собакой, притаившаяся в одном из дворов по улице Нефтезаводской в Нефтяниках, кажется фарфоровой. Судя по всему, выполнена она была в 1960-х годах. Именно на эти годы пришелся скульптурный бум. Автор сооружения неизвестен.

Зимой фигуру собаки заносит снегом. А девочка наполовину торчит из сугроба, взирая на снежные заносы с каким-то печальным смирением. Обветшавшее сооружение смотрится жутковато и вполне могло бы стать декорацией для хоррора. О чем и сигнализируют местные жители, опасающиеся ночами ходить по этому двору.

Птица с телефоном

Железный ворон с сотовым телефоном кажется почти незаметным в ветвях дерева возле одного из корпусов Омского государственного технического университета. Огромный аппарат явно соорудили в эпоху кнопочных мобильников с антеннами. Фигурку птицы презентовал вузу директор одной из компаний сотовой связи, поэтому скульптура служит заодно и бесплатной рекламой. Автор арт-объекта неизвестен, но, безусловно, скульптура является некоей изюминкой этой территории.

Инженер

Скульптура инженера у кофейни «Сантино» на улице Певцова довольно удачно вписалась в окружающее пространство. Композиция представляет собой сидящего за столиком мужчину, который в одной руке держит циркуль, а в другой чашечку кофе.

Летом возле инженера особенно уютно, владельцы заведения разбивают клумбы. За столиком особенно любят фотографироваться дети.

Омску не хватает скульптур

Стоит отметить, что, несмотря на разнообразие скульптурных форм, в Омске все же ощущается их недостаток. В основном сооружения сосредоточены в центре города. На окраинах красуются единичные арт-объекты, которые находятся не в самом лучшем состоянии.

Омск явно обделен такими сооружениями. Для сравнения: в Ростове-на-Дону двухкилометровая набережная Дона вся уставлена скульптурными композициями. Это писатель Михаил Шолохов, многочисленные герои его произведений, ростовчанка, художник, адмирал Федор Ушаков, Степан Разин с дружиной, «Купание коня» и многие другие. Все объекты выполнены из разных материалов и здорово дополняют это живописную южную локацию. Но однно из самых известных городских сооружений – Купец с котом.

Настоящий кладезь необычных скульптур – Казань. Тут и памятник первому трамваю, и фонтан с лягушками, и кот казанский, и карета. Наиболее богата на сооружения пешеходная улица Баумана.

Омск в этом плане отстает, уверена и заслуженный архитектор РФ, бывший заместитель ТПП «Омскгражданпроект» Лариса Маслова.

– Есть понятие скульптурной композиции выдающимся людям, есть просто городская скульптура в скверах и в парках. Да, в Сквере педагогов стоит хороший объект, но при этом аллея представляет собой какие-то похоронные таблички на арматурных железках. Разве это достойно города и учителей? – с горечью рассуждает архитектор. – Скульпторы с удовольствием создавали бы свои композиции, если бы им давали заказы. Если бы не инвесторы, новых изваяний вообще бы не появлялось. У города нет денег, а Минкульту вообще не до этого дела.

Эксперт считает, что средства на эти цели можно изыскивать в федеральном бюджете, в рамках нацпроектов и программ. Но в целом скептически относится к современному скульптурному творчеству, напомнив о затее разноцветных голубей на причале у речного вокзала. Архитектор убеждена, что город нуждается в памятнике Сергею Манякину.

А создатель скульптур Любочки и сантехника Степаныча на Любинском проспекте Сергей Норышев признался, что обижен на городские власти.

– Я сейчас принципиально ничего не делаю для Омска. У меня есть другие варианты. Я делаю скульптуры для Салехарда, и довольно удачно. У меня украли идею памятника Бухгольцу, не очень удачно сделали, поставили этого коня. Здесь большая коррупция и воровство, не хочу больше здесь работать. В Омске мне неинтересно, – высказался он.

Больше скульптур, теплых и разных

Однако в основном создатели городских достопримечательностей настроены создавать новые творения. Так, скульптор Александр Капралов говорит, что в городе нужно как можно больше разных сооружений.

– Сейчас страна, как в советские годы, переживает скульптурный бум. Этот тренд не обошел стороной и Омск. Считаю, что нужно как можно больше скульптур разного размера, разных авторов, разных материалов, – подчеркнул Капралов. – Но сейчас мы склоняемся больше в монументализм: Аллея спортсменов, памятник Бухгольцу. На днях смотрел, как делают памятник поэту Аркадию Кутилову, хотя в таком стиле она будет смотреться гармонично.

Автор памятника военным медикам в парке Победы Виталий Шевченко считает, что Омск нуждается в теплых, душевных композициях.

– Нам много что предстоит сделать в городе: и нам, и новому поколению. Но у нас не хватает теплых скульптур. Например, в сквере у Успенского собора есть композиция «Дети, кормящие пингвинов». Вот что-то подобное. Например, в Череповце я поставил памятник бисквиту. Его отлили в бронзе, объект отлично вписался в парк. В Омске мне бы хотелось бы увидеть больше парковых скульптур. Это своеобразные точки притяжения, – говорит художник.

Скульптор вынашивает идею поставить в центре города памятник омскому солнцу. На такие арт-объекты нужны средства спонсоров.

В целом можно сделать вывод, что в Омске есть где разгуляться творческой фантазии. По мнению автора этого материала, современным скульпторам следует уделить особое внимание облагораживанию парков и скверов. Любые, даже самые безумные идеи могут найти воплощение, и такие сооружения украсят город, сделают его притягательным в туристическом плане.