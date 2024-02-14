Городу хронически не хватает средств на ремонт теплотрасс – они рвутся сотни раз в месяц. Где найти деньги, никто не знает.

Городу хронически не хватает средств на ремонт теплотрасс – они рвутся сотни раз в месяц. Где найти деньги, никто не знает.

Прохождение отопительного сезона обсудили на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ. С докладом выступил бывший глава Кормиловского района, а ныне отвечающий за все отопление в Омске заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Сыркин.

Чиновник отметил, что «отопительный сезон в городе проходит штатно» несмотря на то, что уже произошло 1155 аварийных отключений, а в декабре омичи чуть не замерзли в собственных квартирах из-за аварии на ТЭЦ-5.

– Были приняты меры по недопущению размораживания жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры, – отметил Сыркин.

Фраза чиновника о «штатном прохождении отопительного сезона» буквально взбудоражила председателя комитета по ЖКХ Сергея Фролова.

– По-вашему, неполадки на ТЭЦ – это штатный режим? То есть если на следующий год такое повторится, то вы тоже скажите, что у нас все проходит штатно? – спросил Фролов.

Владимир Сыркин здесь довольно робко ответил, что на ТЭЦ-5 Ростехнадзором была проведена проверка, там было выявлено более 300 нарушений, срок их устранения – август 2024 года. Сергея Фролова такой ответ не устроил. Не получил Фролов внятного ответа и на вопрос о том, сколько денег заложено на техперевооружение ТГК-11 и «Тепловой компании». Руководитель последней Владимир Дмитриев рассказал о глобальных проблемах, которые касаются «Тепловой компании».

– Был ряд отключений, которые не обошлись без длительного устранения. Совместными усилиями удалось не разморозить ни одного дома. Не было отключений с социальными последствиями. Мы не допустили роста социального напряжения. Хотя предпосылки для этого были. Пока произошло 879 отключений, но, безусловно, их количество еще возрастет, – отметил Дмитриев. – Есть и ряд недоработок. В частности, недостаточно были проведены диагностические мероприятия. Здесь нас сильно подкосил дефицит персонала – замещено лишь 70 % должностей по штатному расписанию.

Рассказал «Тепловой компании» и о наболевшем – о катастрофическом износе тепловых сетей. Так, из 2 тыс. км в прошлом году удалось отремонтировать лишь 26 км. «Тепловая компания» подошла к той черте, когда на каждом километре тепловых сетей будет происходить авария. Это критический показатель. Из 2000 км теплотрасс 300 км нуждаются в срочной замене. Но денег на это – хотя бы 1 млрд рублей – нет. На этот год на замену и ремонт тепловых сетей выделено лишь 220 миллионов.

– Тогда нужно честно сказать омичам, что с отоплением у нас будет только хуже, – отметил депутат Аркадий Лунев.

– Не нужно говорить людям, что будет хуже. Мы работаем для того, чтобы было лучше, – парировал Владимир Дмитриев.

Своей «суперзадачей» директор «Тепловой компании» назвал желаемое включение в тариф на отопление 400 млн рублей амортизационных отчислений. Но пока этого не дает сделать РЭК, хотя переговоры с ней идут. А если бы эти миллионы были включены в тариф, то у «Тепловой компании» появились бы дополнительные деньги на замену теплотрасс.

Депутата Дмитрия Лицкевича возмутил тот факт, что километры теплотрасс в Омске отапливают улицу.

– Это проблема с бородой. Мы отапливаем атмосферу. Единственное, что нам говорят: денег нет, но вы держитесь. Вы не боитесь, что вам просто не будут платить за отопление? – задал почти риторический вопрос Лицкевич.

Также парламентария возмутило то, что в совете директоров «Тепловой компании» нет ни одного депутата. А Сергей Фролов указал на огромный долг этого предприятия.

– Когда я был вице-мэром, долг не превышал 500 миллионов, теперь он полтора миллиарда, – напомнил Фролов.

В итоге депутаты приняли озвученную информацию к сведению, сошлись на том, что кто-то из горсовета должен войти в совет директоров «Тепловой компании», а также необходимо решить вопрос по ремонту тепловых сетей, иначе следующей зимой омичи останутся без отопления.