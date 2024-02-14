За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась всего на 1,5 %.

За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась всего на 1,5 %.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора опубликовали информацию о заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омской области. Так, за последнюю неделю показатель заболеваемости составил 85,6 на 10 тыс. населения. Это на 1,5 % меньше, чем неделей ранее.

– По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 6-ю неделю 2024 года заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов н гриппозной этиологии и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, – отметили в ведомстве.

Чаще всего в регионе циркулируют вирусы гриппа: они составляют более 73 % в общей массе выявленных случаев. Коронавирусом за неделю из всех заболевших заразилось только 3,3 %.