В прошлом году долги за потребленный газ сократилась на 108 млн рублей. В январе 2024 года общая задолженность составила 699 млн рублей.

В прошлом году долги за потребленный газ сократилась на 108 млн рублей. В январе 2024 года общая задолженность составила 699 млн рублей.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Омск» по итогам работы в 2023 году задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Омской области за потребленный природный газ сократилась на 108 млн рублей. По данным на 1 января 2024 года она составляла 699 млн рублей.

Крупные ТСО-дебиторы «Газпром межрегионгаз Омск», которые существенно уменьшили задолженность:

— АО «Тепловая компания» (– 63 млн рублей),

— МУП РСТ Омского района (– 29 млн рублей),

— МУП «Тепловодоснабжение» Черлакского района (– 9 млн рублей),

Также значительно снизили задолженность еще 33 ТСО практически во всех муниципальных районах Омской области, за исключением Русско-Полянского.

Для стабилизации платежной дисциплины ТСО поставщик принимал предусмотренный законом комплекс мер. В Арбитражный суд Омской области было направлено 160 исковых заявлений для взыскания долга на сумму более 1,8 млрд рублей. На основании решений суда в службу судебных приставов и в банки, где теплоснабжающие организации имеют расчётные счета, предъявлено 111 исполнительных листов для принудительного исполнения решений суда на сумму 1,4 млрд рублей.

Проблема неплатежей ТСО решалась во взаимодействии с органами власти: о платежной дисциплине регулярно информировались министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, мэр Омска и главы муниципальных районов. Меры сокращения задолженности и дополнительные механизмы выполнения платёжных обязательств проблемными ТСО рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии (созданной при правительстве Омской области).

Несмотря на улучшение ситуации с оплатой газа, ряд потребителей этой категории допустили увеличение просроченной задолженности: ООО «Малая генерация» (+ 12 млн рублей), ООО «ТГКом» (+ 6 млн рублей) и ООО «ПТЭ» (+ 6 млн рублей).

Со стороны «Газпром межрегионгаз Омск» договорные обязательства по поставкам газа потребителям всех категорий полностью выполняются.