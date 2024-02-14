Власти села Ивановка при продаже дома не определили рыночную стоимость фундамента. А это является нарушением закона.
В Калачинском районе в селе Ивановка прокуратура выявила нарушения закона, который регламентирует вопросы распоряжения муниципальной собственности.
Оказалось, что местные власти при продаже конструктивных элементов здания дома быта не определили рыночную стоимость блоков фундамента. Это привело к занижению цены.
– Главе Ивановского сельского поселения внесено представление, однако должных мер по устранению нарушений не принято, в связи с чем в суд направлено исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки (возврата имущества стоимостью более 570 тыс. рублей в муниципальную собственность), – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Калачинский районный суд полностью встал на сторону прокуратуры.