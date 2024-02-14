Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На территории «Омской крепости» хотят установить модульный туалет. Унитазы, раковины и ершики должны быть антивандальными.

Автономное учреждение Омска «Музей – исторический парк» ищет поставщика модульного туалета. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

Согласно документу, туалет должен состоять из трех помещений – мужского, женского и для маломобильной группы граждан. Кроме того, необходимо помещение для кассы.

Каркас туалета будет сделан из стали, а стены из металлопрофиля. В помещении должны быть свет, вода, а также обогреватели и бойлеры. Унитазы, раковины, держатели для туалетной бумаги и ершики требуются антивандальные. Для маломобильной группы граждан установят поручни и пандус.

·Общество

На территории «Омской крепости» хотят установить модульный туалет. Унитазы, раковины и ершики должны быть антивандальными.

Автономное учреждение Омска «Музей – исторический парк» ищет поставщика модульного туалета. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

Согласно документу, туалет должен состоять из трех помещений – мужского, женского и для маломобильной группы граждан. Кроме того, необходимо помещение для кассы.

Каркас туалета будет сделан из стали, а стены из металлопрофиля. В помещении должны быть свет, вода, а также обогреватели и бойлеры. Унитазы, раковины, держатели для туалетной бумаги и ершики требуются антивандальные. Для маломобильной группы граждан установят поручни и пандус.