Омск-Информ
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·Общество

Омичка пожаловалась на зайца. Животное приходит к ней ночью на участок и начинает поедать яблони.

В социальных сетях одна из жительниц Омска пожаловалась на зайца, который поедает ее яблони. По словам омички, животное приходит к ней на участок каждую ночь и начинает свое «преступление».

– Вначале он обглодал все ветки, после чего перешел на ствол, – пишет женщина.

В комментариях под постом омичи встали на сторону животного и посоветовали горожанке положить под деревья морковь или свежую капусту, а ствол яблони обмотать капроновыми колготками.

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·Общество

Омичка пожаловалась на зайца. Животное приходит к ней ночью на участок и начинает поедать яблони.

В социальных сетях одна из жительниц Омска пожаловалась на зайца, который поедает ее яблони. По словам омички, животное приходит к ней на участок каждую ночь и начинает свое «преступление».

– Вначале он обглодал все ветки, после чего перешел на ствол, – пишет женщина.

В комментариях под постом омичи встали на сторону животного и посоветовали горожанке положить под деревья морковь или свежую капусту, а ствол яблони обмотать капроновыми колготками.

1725