Предлагается создать единый размер платежа за ряд услуг, как в случае с регулируемыми тарифами на «коммуналку».

Предлагается создать единый размер платежа за ряд услуг, как в случае с регулируемыми тарифами на «коммуналку».

Госсовет и Госдума РФ поручили Минстрою подготовить предложения о создании единого экономически обоснованного размера платежа за некоторые услуги управляющих компаний ЖКХ, сообщают «Ведомости». Речь о мытье подъездов, обслуживании лифтов, ремонте домов, иначе говоря – о ценах на содержание общего имущества.

В настоящее время государство влияет только на размер тарифов на коммунальные услуги (газ, электричество, вода и прочее), а планку роста этих тарифов удерживает Федеральная антимонопольная служба. Но расценки содержания общего имущества вне контроля ФАС.

В Госдуме полагают, что механизмы начисления платы за услуги непрозрачны, а потому и для людей ставки могут быть завышены. А если управляющая компания недобросовестна, тогда вовсе нет уверенности, что деньги, которыми она располагает, расходуются по назначению. В частности, на то самое содержание общего имущества.

Именно поэтому и появилась идея создания единого платежа за этот вид услуг.