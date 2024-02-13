Омск-Информ
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·Общество

Преступники создали фейковую страницу главы регионального министерства. Омичей просят быть внимательнее.
Мошенники продолжают использовать имена омских министров. На этот раз злоумышленники создали фейковые страницы в Telegram главы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы.
– Сообщаю, что это было сделано злоумышленниками. Призываю всех быть бдительными и помнить, что к подозрительным сообщениям, звонкам и электронным письмам необходимо относиться с большой осторожностью! – отметил глава министерства.
Ранее преступники уже подделывали страницы Владимира Шнипко, Анны Негодуйко, Ивана Кротта, Александр Рашко и других глав региональных министерств.
·Общество

Преступники создали фейковую страницу главы регионального министерства. Омичей просят быть внимательнее.
Мошенники продолжают использовать имена омских министров. На этот раз злоумышленники создали фейковые страницы в Telegram главы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы.
– Сообщаю, что это было сделано злоумышленниками. Призываю всех быть бдительными и помнить, что к подозрительным сообщениям, звонкам и электронным письмам необходимо относиться с большой осторожностью! – отметил глава министерства.
Ранее преступники уже подделывали страницы Владимира Шнипко, Анны Негодуйко, Ивана Кротта, Александр Рашко и других глав региональных министерств.