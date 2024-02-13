Когда мужчину судили, около четырех лет назад, ему забыли назначить обязательное дополнительное наказание.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор 53-летнему жителю Азовского района Вадиму Остапову за изготовление оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Как сообщает прокуратура, омскому Мимино хотят добавить к сроку штраф.
Суд первой инстанции установил, что 9 июля 2019 г. мужчина отпилил ствол охотничьего ружья болгаркой. В лесу он проверил боеспособность обреза, а на следующий день вывез на трассу и застрелил знакомого, приревновав его к жене. За убийство, переделку оружия и его незаконное хранение мужчину отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет.
– Однако суд при вынесении приговора не назначил обязательное дополнительное наказание в виде штрафа по одной из статей УК РФ, в связи с чем прокуратура оспорила судебные решения в кассационном порядке, – сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.