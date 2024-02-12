Омск-Информ
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·Общество

Рада Маевская оставила руководство. Ее место занял Андрей Кибардин.
В омском подразделении отряда «ЛизаАлерт» выбрали нового представителя. Как сообщается на странице отряда, место Рады Маевской занял 43-летний Андрей Кибардин.
Кибардин работает техническим директором в компании, предоставляющей услуги связи в Омской и Новосибирской областях. В поисковом отряде он с 2019 года, а точнее – с резонансных поисков Коли Бархатова на болотах.
Напомним, трехлетний мальчик поехал с родственниками в лес за ягодами и потерялся. Нашли его спустя два дня.
·Общество

Рада Маевская оставила руководство. Ее место занял Андрей Кибардин.
В омском подразделении отряда «ЛизаАлерт» выбрали нового представителя. Как сообщается на странице отряда, место Рады Маевской занял 43-летний Андрей Кибардин.
Кибардин работает техническим директором в компании, предоставляющей услуги связи в Омской и Новосибирской областях. В поисковом отряде он с 2019 года, а точнее – с резонансных поисков Коли Бархатова на болотах.
Напомним, трехлетний мальчик поехал с родственниками в лес за ягодами и потерялся. Нашли его спустя два дня.