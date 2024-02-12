Омск-Информ
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·Общество

Первый рейс отправился сегодня рано утром от остановки «Ул. Лобкова».
С сегодняшнего дня «Омскоблавтотранс» запустил автобусный маршрут № 133. Он соединяет остановки «Ул. Лобкова» и «Мкрн Черемуховское».
Как сообщается в паблике предприятия, планируется 7 рейсов в день в сторону Черемуховского (с 6:50 до 18:50), и 8 в обратном направлении (с 7:25 в 19:30).
Расписание:
·Общество

Первый рейс отправился сегодня рано утром от остановки «Ул. Лобкова».
С сегодняшнего дня «Омскоблавтотранс» запустил автобусный маршрут № 133. Он соединяет остановки «Ул. Лобкова» и «Мкрн Черемуховское».
Как сообщается в паблике предприятия, планируется 7 рейсов в день в сторону Черемуховского (с 6:50 до 18:50), и 8 в обратном направлении (с 7:25 в 19:30).
Расписание: