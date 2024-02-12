Как выяснили прокуроры, сотрудники сразу нескольких департаментов и управделами вовремя не получали честно заработанные деньги.

Как выяснили прокуроры, сотрудники сразу нескольких департаментов и управделами вовремя не получали честно заработанные деньги.

В Омске зарплату задерживают даже… чиновникам мэрии. Это следует из отчета прокурора города Павла Попова, который будет рассмотрен на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Прокуроры выяснили, что в целом ряде департаментов чиновники не получали вовремя зарплату.

– Установлены факты несвоевременной выплаты работникам зарплаты в департаменте образования, департаменте жилищной политики и управлении делами администрации г. Омска, – говорится в отчете прокурора.

На какой срок задерживали зарплату омским чиновникам, прокурор не уточняет. Также представления по фактам несвоевременных расчетов работников внесены руководителям БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды», БУ «Спортивный город», БУ «Комбинат специальных услуг» и ряду других.