Омск-Информ
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·Происшествия

После неудачной попытки оспорить приговор он провел в колонии меньше трех лет.
На СВО погиб 34-летний житель Большереченского района Владимир Нетеса. Как рассказала в соцсетях его родственница, это произошло еще 28 апреля.
Напомним, в 2020 году мужчину признали виновным в убийстве 7-летнего пасынка. Сельчанина приговорили к 12 годам колонии.
Трагедия произошла осенью 2019 года. По версии следствия, Нетесе не понравилось то, что мальчик сутулился, когда делал уроки. Мужчина ударил ребенка ремнем, а потом схватил за ворот рубашки и пояс, поднял и начал трясти. В итоге первоклассник задохнулся. Испугавшись, отчим положил мальчика на кровать и сказал его матери, что тот спит. Потом мужчина сбежал и несколько дней скрывался в лесах.
·Происшествия

После неудачной попытки оспорить приговор он провел в колонии меньше трех лет.
На СВО погиб 34-летний житель Большереченского района Владимир Нетеса. Как рассказала в соцсетях его родственница, это произошло еще 28 апреля.
Напомним, в 2020 году мужчину признали виновным в убийстве 7-летнего пасынка. Сельчанина приговорили к 12 годам колонии.
Трагедия произошла осенью 2019 года. По версии следствия, Нетесе не понравилось то, что мальчик сутулился, когда делал уроки. Мужчина ударил ребенка ремнем, а потом схватил за ворот рубашки и пояс, поднял и начал трясти. В итоге первоклассник задохнулся. Испугавшись, отчим положил мальчика на кровать и сказал его матери, что тот спит. Потом мужчина сбежал и несколько дней скрывался в лесах.