Парень заявил, что купил машину вместе с друзьями. Теперь родителям юного водителя придется платить штраф.

Парень заявил, что купил машину вместе с друзьями. Теперь родителям юного водителя придется платить штраф.

Сотрудники ДПС в Амурском поселке заметили автомобиль ВАЗ-2105, за рулем которого находился водитель, не достигший совершеннолетия. Это инспекторы определили по внешним признакам.

Затем последовал другой признак неопытности водителя: заметив экипаж ДПС, «пятерка» юркнула в переулок, из нее выскочили подростки и бросились бежать. Того, кто сидел за рулем, удалось задержать.

– Транспортным средством действительно управлял несовершеннолетний, 2007 г.р. Автомобиль, как он пояснил, приобрел самостоятельно вместе с друзьями, не сказав об этом родителям, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В отделение вызвали отца этого молодого человека и в его присутствии на сына завели административное дело. Штраф по этой статье варьируется от 5 до 15 тыс. рублей.

«Жигули», на которых катались молодые люди, поместили на специализированную стоянку.