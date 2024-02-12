Омск-Информ
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·Спорт

Турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 9 июня на «G-Drive Арене».

В Омске с 6 по 9 июня пройдет Международный турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP-2024. Мероприятие будет посвящено единственной в мире двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике в многоборье Евгении Канаевой. Об этом рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– На стенде Омской области на выставке «Россия» Евгения Канаева пригласила всех посетить соревнования и гала-шоу. Это будет уже третий масштабный и зрелищный турнир, – отметил Колесник.

Турнир состоится на «G-Drive Арене».

·Спорт

Турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 9 июня на «G-Drive Арене».

В Омске с 6 по 9 июня пройдет Международный турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP-2024. Мероприятие будет посвящено единственной в мире двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике в многоборье Евгении Канаевой. Об этом рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– На стенде Омской области на выставке «Россия» Евгения Канаева пригласила всех посетить соревнования и гала-шоу. Это будет уже третий масштабный и зрелищный турнир, – отметил Колесник.

Турнир состоится на «G-Drive Арене».