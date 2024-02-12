По некоторой информации, десятки воздушных судов были проданы с марта 2022 года, а три вертолета воевали в СВО на стороне противника.

По некоторой информации, десятки воздушных судов были проданы с марта 2022 года, а три вертолета воевали в СВО на стороне противника.

В Росавиации прошли обыски. Как сообщают «Известия», сотрудники ФСБ нагрянули в ведомство из-за возбужденных уголовных дел о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов.

Сообщается, что с марта 2022 года сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России. Всего из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС. 8 бортов продали в недружественные страны. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а самолет Ил-76 совершал рейсы с выключенными ответчиками, чтобы маршруты нельзя было отследить.

Теперь правоохранителям предстоят серьезные разбирательства. Не исключается, что одним из фигурантов уголовного дела может стать бывший глава Росавиации Александр Нерадько.