Перед матчем «Авангарда» и «Сибири» сыграли их молодежные составы. Омичи одержали очень яркую победу.

Перед матчем «Авангарда» и «Сибири» сыграли их молодежные составы. Омичи одержали очень яркую победу.

Сегодня перед матчем «Авангарда» и «Сибири» в Академии «Авангард» прошла игра между их молодежными командами. «Омские Ястребы принимали «Сибирских Снайперов».

Матч был очень похож на недавнюю игру «Авангарда» и СКА. Команды забросили на двоих 12 шайб, а юный омский снайпер Глеб Трикозов отличился 4 раза.

В итоге «Омские Ястребы» победили – 8:4, хотя в начале второго периода уступали в счете. Но затем за дело взялся Трикозов, который сначала за 8 минут оформил хет-трик, а в третьем периоде добавил еще одну шайбу.

Также у «ястребов» по разу отличились Денис Малов, Дмитрий Власенко, Артем Куликовский и Александр Филатьев.

Сейчас «Омские Ястребы» находятся на третьем месте в Золотом дивизионе Восточной конференции.