Помимо известных спортсменов, в гонке приняли участие 7,5 тысячи человек. Мероприятие превратилось в праздник спорта.

Помимо известных спортсменов, в гонке приняли участие 7,5 тысячи человек. Мероприятие превратилось в праздник спорта.

Сегодня, 10 февраля, в Омской области прошла традиционная «Лыжня России». Мероприятие собрало 7,5 тысячи человек.

На главной площадке массовых состязаний на стадионе Омского аграрного университета приняли участие 3,6 тысячи любителей здорового образа жизни.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко по видеосвязи пожелал участникам легкой дистанции.

– Вы своим примером показываете, что субботний день можно провести вот так, полезно для здоровья. Выйти на улицу, насладиться радостью совместной лыжной гонки. И я всем желаю легкой дистанции, пусть энергия зрителей помогает бежать вам быстрее! – заявил Хоценко.

Вместе с городскими и областными чиновниками и депутатами на старт вышли омские спортсмены: двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и известная биатлонистка Яна Романова.

– Я всегда стараюсь не пропускать «Лыжню России», потому что это отличное массовое спортивное событие, да и лыжи мне близкие, родной вид спорта! Раньше сама участвовала, а сейчас прихожу с сыновьями, сегодня средний мне компанию составлял, – рассказала Яна Романова.

Дистанция в два километра была не соревновательной. Победителями гонок на 5 километров стали Алексей Лебедев и Екатерина Марденко, серебряными призерами – Андрей Бабаков и Полина Казанцева, бронзовыми – Влас Яничкин и Дарья Бохан.

Чемпионы гонки на 10 километров: Игорь Крапчатов и Надежда Ханькова, а на 2-м месте расположились Алексей Казыдуб и Полина Родионовская, на 3-м – Дмитрий Михеев и Екатерина Ващенко.