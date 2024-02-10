Спутник первых лиц, прокурор Павел Попов обещал лично следить за процессом. А спикер Горсовета призвал учесть прошлые промахи.

Спутник первых лиц, прокурор Павел Попов обещал лично следить за процессом. А спикер Горсовета призвал учесть прошлые промахи.

Вчера, 9 февраля, мэр Сергей Шелест вместе со спикером Горсовета Владимиром Корбутом провели объезд по школам, вошедшим в федеральную программу капремонта. Компанию им составил прокурор города Павел Попов.

Руководители побывали на первых объектах, вошедших в программу. И обсудили с ними этапы и сроки выполнения работ. Мэр Омска Сергей Шелест надеется на то, что весь процесс пройдет без сбоев.

— Процесс ремонта уже стартовал: школьное имущество переезжает в гостевые учреждения, строители приступили к демонтажным работам, по каждому учреждению составлен график с конкретными этапами и сроками ремонта, - заявил Шелест. – Все объекты находятся на контроле у главы региона. Подрядчики это хорошо понимают, и я надеюсь, весь путь мы пройдем без каких-то критических сбоев.

Мэр добавил, что все, кроме одной, подрядные организации, омские. Их руководители хорошо себя зарекомендовали в подобных работах.

Спикер горсовета Омска Владимир Корбут поддержал мэра. По его словам, важно учитывать уже имеющийся опыт капремонта гимназии № 75. И не допускать промахов, как в случае со школой № 3, где сроки ремонта сильно затянулись.

— Очень важно на первоначальном этапе найти точки соприкосновения и наладить взаимодействие со всеми участниками этой большой работы. Мы должны учесть опыт, который накопили за период, предыдущей реконструкции школ, - подчеркнул Корбут. - Сейчас важно не упускать ни одного момента, чтобы совместными усилиями, как можно быстрее и качественнее произвести текущий ремонт школ. Работы очень и очень много. У депутатов горсовета этот процесс на контроле. Они делают все возможное, чтобы образовательный процесс у детей был бесперебойным, беспрепятственным и безопасным.

Тогда как прокурор города Павел Попов предупредил подрядчиков о недопустимости срывов графиков.

— Процесс капитального ремонта омских школ с самого начала находится на контроле органов прокуратуры. Мы вместе с администрацией города в прошлом году отслеживали ремонт пилотных школ, №3 и №75. Запущенная в этом году программа по капитальному ремонту 14-ти городских и одной областной школы, находящейся на территории города, также будет полностью контролироваться, - отметил Попов.

Городская прокуратура намерена регулярно проводить совещание с подрядчиками и представителями депстроя, чтобы отследить все этапы реконструкции учебных учреждений.