Омск-Информ
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·Общество

Планируется улучшить систему связи с роботами и сделать их более устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронного подавления.

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института закончили разработку двух наземных робототехнических комплексов военного назначения. Их уже испытали на полигоне в Московской области.
Как сообщает «Российская газета», по итогам испытаний принято решение о доработке роботов в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Планируется улучшить систему связи и устойчивость к воздействию средств радиоэлектронного подавления.
Новые роботы представляют из себя самоходные платформы на гусеничном или колесном шасси, которыми можно управлять дистанционно. В будущем их планируют оснастить компонентами искусственного интеллекта и техническим зрением.
·Общество

Планируется улучшить систему связи с роботами и сделать их более устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронного подавления.

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института закончили разработку двух наземных робототехнических комплексов военного назначения. Их уже испытали на полигоне в Московской области.
Как сообщает «Российская газета», по итогам испытаний принято решение о доработке роботов в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Планируется улучшить систему связи и устойчивость к воздействию средств радиоэлектронного подавления.
Новые роботы представляют из себя самоходные платформы на гусеничном или колесном шасси, которыми можно управлять дистанционно. В будущем их планируют оснастить компонентами искусственного интеллекта и техническим зрением.