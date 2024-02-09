Они готовы продавать свои дома и землю только по высокой цене, и что с этим делать, застройщики не знают.

Они готовы продавать свои дома и землю только по высокой цене, и что с этим делать, застройщики не знают.

Сегодня на Сибирском форуме по недвижимости предприниматели и чиновники обсудили проблему комплексного развития территорий, то есть их застройки не только многоэтажками, но и социальными объектами. Оказалось, до сих пор непонятно, как выкупить участки, на которых расположены частные дома. Просто так изъять собственность омичей нельзя, а продают эту землю они очень дорого.

– Недавно выкупили дом на 5-й Северной. Дом у семьи хороший, с ремонтом. Но нам нужна земля, дом пойдет под снос. За этот участок мы отдали 22,7 млн рублей за 20 соток. Вот такие цены в Омске! За освобождение гектара уйдет 200 млн, – заявил Шамил Шихмирзаев, застройщик микрорайона на Северных.

Как сообщает портал Om1.ru , застройщики просят чиновников установить «разумные пределы» цен. Власти пока конкретного ответа не дают.