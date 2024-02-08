Вячеслав Гуринов очень скептически оценивает планы по сносу 300 домов: их жители категорически не хотят переезжать в многоэтажки.

Вячеслав Гуринов очень скептически оценивает планы по сносу 300 домов: их жители категорически не хотят переезжать в многоэтажки.

Накануне стало известно о том, что в Омске под застройку многоэтажками готовят очередную территорию. На этот раз в программу комплексного развития территории попал участок, ограниченный улицами Лермонтова, 20-я Линия, Красных Зорь и 3-м Разъездом. В этом квадрате находится почти три сотни частных домов, из которых немалая часть – это коттеджи. В рамках комплексного развития территорий на этом большом участке планируется построить многоэтажки, а также социальные объекты – школы, детские садики. Естественно, что частные дома планируется пустить под снос.

Однако сразу возникает масса вопросов: кто будет переселять жителей частного сектора? Кто будет выкупать и сносить их дома, кто займется строительством жилья? С этим вопросом РИА «Омск-информ» обратилось к директору ООО «Новострой КПД» Вячеславу Гуринову, занимающемуся реализацией квартир от АО «ЗСЖБИ-6». Именно этот застройщик частично пытался расселить частный сектор на Линиях и построить там многоэтажки. Но за 15 лет удалось построить лишь два дома – 10-этажку на 26-й Линии и 16-этажкку на 19-й Линии. Вячеслав Гуринов объяснил, почему так сложно расселять частный сектор, жильцы которого предпочитают свои лачуги и коттеджи уютным квартирам.

– Расселять частный сектор всегда очень сложно, поэтому для нас такой вариант не совсем привлекателен. Кто будет его расселять: мы или государство? Если государство, то намного проще, – говорит Гуринов. – На том участке, о котором идет речь, много коттеджей, их жители вообще не хотят никуда переезжать. А как эти дома обойти при застройке? Такая себе история. Мы построили дом на 19-й Линии, предлагали жителям соседних домов из частного сектора в него переехать, а мы бы на месте их домов построили еще одну многоэтажку. В итоге половина жильцов согласилась, половина нет. Или все согласны, один не согласен. И из-за этого одного несогласного ничего не построишь.

Добавим, что ранее стало известно о включении в аналогичную программу комплексного развития территорий участка в районе улицы Герцена, 7-й Северной и 16-й Северной. Претендентов застраивать этот участок также пока нет.