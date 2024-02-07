Там собираются создать микрорайон из многоэтажек, в котором будут школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.

Там собираются создать микрорайон из многоэтажек, в котором будут школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.

Омские власти разрабатывают проект комплексного развития территории, ограниченной улицами Лермонтова, 20-я Линия, Красных Зорь и 3-й Разъезд. Это следует из отчета об использовании земель. Там будут строить новые дома, а также школы, детские сады и прочие социальные объекты.

Отметим, что лишь часть указанной территории свободна от построек: между 3-м Разъездом и 25-й Линией снесли аварийные двухэтажки. На остальной территории находится почти три сотни частных домов.