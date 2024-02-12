Николай Кравченко не против того, чтобы на территории корпуса на улице Ленина проводили мероприятия. Тогда хотя бы плац почистят.

Николай Кравченко не против того, чтобы на территории корпуса на улице Ленина проводили мероприятия. Тогда хотя бы плац почистят.

На текущей неделе стало известно о том, что в Омске на территории старого кадетского корпуса 18 февраля пройдет праздник зимних видов спорта. По словам главы Минспорта Ивана Колесника, на территории корпуса омичи смогут сыграть в хоккей на валенках, волейбол на снегу, покататься на хаски и оленях, попробовать себя в сноуборде, керлинге, биатлоне и катании на коньках. Естественно, что в полуразрушенные здания корпуса никто омичей не пустит – все мероприятия пройдут на улице.

Бывший начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко позитивно оценил инициативу по проведению праздника на Ленина. Герой Советского Союза отметил, что так омичи хотя бы вспомнят, что в городе есть кадетский корпус с богатейшей историей.

– Конечно хорошо, что там что-то будут проводить, – заявил Кравченко. – Плац хотя бы почистят от снега, а то он там всю зиму не чищен. Жители города хотя бы узнают, что у нас в центре города есть кадетский корпус.

Николай Кравченко с сожалением отметил, что омские власти уже давно думают, что делать с комплексом зданий на Ленина. При этом тех людей, кто там работал и которые знают о корпусе все от и до, никто не спрашивает.

– Решение о том, что там разместить, принимает губернатор. Так он бы взял нас собрал и хотя бы спросил, что там нужно сделать? Нас – тех, кто отлично знает корпус, кто в нем работал, вообще никто не спрашивал! – посетовал Кравченко. – Слышал, что уже хотят туда парк «Россия – моя история» перенести. Я считаю, что это не лучший вариант. Там есть спортзал, столовая. Лучше всего там, конечно, разместить Казачье училище, которое у нас находится непонятно где. И если место позволит, еще кого-то разместить. Может, от «Авангарда» там что-то появится. По выходным там можно было бы проводить развлекательные мероприятия.

Добавим, что ранее губернатор Виталий Хоценко анонсировал новую экспертизу здания кадетского корпуса. В нем предлагалось разместить то казачье училище, то пансионат для девочек, то парк «Россия – моя история». Окончательного решения о том, что делать в комплексе зданий XIX века, до сих пор нет.