Омск-Информ
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·Общество

День зимних видов спорта, который состоится 18 февраля, проведут на территории старого кадетского корпуса. Об этом сообщил глава Минспорта.

В Омске старому кадетскому корпусу, расположенному на улице Ленина, нашли применение. Там проведут День зимних видов спорта. Об этом рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– В этом году праздник пройдет на территории исторического места – Сибирского кадетского корпуса. И он будет насыщен зимними активностями на любой вкус и возраст. Вас ждут: хоккей на валенках, волейбол на снегу, катания на хаски и оленях, хоккейная бросковая зона, сноуборд, керлинг, биатлон и катание на коньках, – сообщил Колесник.

Праздник состоится 18 февраля. Также в программе запланирован большой концерт. Кроме того, организаторы оборудуют тематическую фотозону.

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·Общество

День зимних видов спорта, который состоится 18 февраля, проведут на территории старого кадетского корпуса. Об этом сообщил глава Минспорта.

В Омске старому кадетскому корпусу, расположенному на улице Ленина, нашли применение. Там проведут День зимних видов спорта. Об этом рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

– В этом году праздник пройдет на территории исторического места – Сибирского кадетского корпуса. И он будет насыщен зимними активностями на любой вкус и возраст. Вас ждут: хоккей на валенках, волейбол на снегу, катания на хаски и оленях, хоккейная бросковая зона, сноуборд, керлинг, биатлон и катание на коньках, – сообщил Колесник.

Праздник состоится 18 февраля. Также в программе запланирован большой концерт. Кроме того, организаторы оборудуют тематическую фотозону.

1260