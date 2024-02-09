Омск-Информ
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·Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Омск – Красноярка. Пожилой водитель выехал на встречку и столкнулся с другой легковушкой.

Сегодня, 9 февраля, в 11-м часу утра в районе 28-го километра автодороги Омск – Красноярка произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Хонда-Торнео», за рулем которой был 31-летний мужчина. В результате от полученных травм пожилой водитель скончался на месте аварии.

Стражи порядка организовали проверку.

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·Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Омск – Красноярка. Пожилой водитель выехал на встречку и столкнулся с другой легковушкой.

Сегодня, 9 февраля, в 11-м часу утра в районе 28-го километра автодороги Омск – Красноярка произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой «Хонда-Торнео», за рулем которой был 31-летний мужчина. В результате от полученных травм пожилой водитель скончался на месте аварии.

Стражи порядка организовали проверку.

1072