Омск-Информ
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·Происшествия

Пожилой водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик. ДТП закончилось трагедией.

Сегодня, 2 февраля, в 11 часов 50 минут в Омской области по автодороге Москаленки – Тумановка произошло ДТП, в котором погиб 73-летний мужчина.

Авария случилась в районе 5-го километра трассы. Пенсионер, находясь за рулем автомобиля «Рено», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Урал». Им управлял 41-летний мужчина.

В результате происшествия пожилой водитель скончался до приезда медиков. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что сейчас по факту ДТП проводят проверку.

·Происшествия

Пожилой водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик. ДТП закончилось трагедией.

Сегодня, 2 февраля, в 11 часов 50 минут в Омской области по автодороге Москаленки – Тумановка произошло ДТП, в котором погиб 73-летний мужчина.

Авария случилась в районе 5-го километра трассы. Пенсионер, находясь за рулем автомобиля «Рено», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Урал». Им управлял 41-летний мужчина.

В результате происшествия пожилой водитель скончался до приезда медиков. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что сейчас по факту ДТП проводят проверку.