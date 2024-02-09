Мужчина сел за руль пьяным, попался полицейским и лишился своей легковушки. Автомобиль передали в доход государства.
В Омске суд по требованию областной прокуратуры лишил автомобиля одного из местных жителей.
Оказалось, что мужчина сел за руль в пьяном виде и попался сотрудникам ДПС. Изначально омичу назначили 240 часов обязательных работ, а также лишили его водительских прав на два года. При этом машину передали супруге нарушителя. Однако прокуратуру такое решение Фемиды не устроило, и она решила его оспорить.
– Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы государственного обвинителя, установила, что автомобиль являлся совместной собственностью супругов, у жены осужденного отсутствовало водительское удостоверение, транспортным средством она никогда не управляла, фактически передав его мужу, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Таким образом, легковушку Lada Granta 219010 передали в доход государства.