Омск-Информ
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·Происшествия

ДТП было несерьезным, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас на Ленинградском мосту образовалась большая пробка.

Сегодня, 25 апреля, днем в Омске на Ленинградском мосту произошло ДТП. Как рассказали РИА «Омск-информ» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, столкнулись два легковых автомобиля. Авария была несерьезной, поэтому обошлось без пострадавших.  

Сейчас заторы образовались на улицах Ленина, Масленникова, Броз Тито и проспекте Маркса. Однако в ведомстве заверили, что авария не является причиной образовавшихся пробок. Вероятнее всего, водители просто не соблюдает ПДД.

1545Анастасия Чеснокова
·Происшествия

ДТП было несерьезным, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас на Ленинградском мосту образовалась большая пробка.

Сегодня, 25 апреля, днем в Омске на Ленинградском мосту произошло ДТП. Как рассказали РИА «Омск-информ» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, столкнулись два легковых автомобиля. Авария была несерьезной, поэтому обошлось без пострадавших.  

Сейчас заторы образовались на улицах Ленина, Масленникова, Броз Тито и проспекте Маркса. Однако в ведомстве заверили, что авария не является причиной образовавшихся пробок. Вероятнее всего, водители просто не соблюдает ПДД.

1545Анастасия Чеснокова