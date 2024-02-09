Горожанам никто толком не объяснил, зачем нужно заключать договоры на обслуживание плит и в какие сроки это делать.

Горожанам никто толком не объяснил, зачем нужно заключать договоры на обслуживание плит и в какие сроки это делать.

На текущей неделе в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что омичи штурмуют офисы горгаза, чтобы заключить некие новые договоры на обслуживание газового оборудования. Из-за плохо организованной работы собственники квартир вынуждены часами сидеть в очередях в душном помещении. А зачем нужно заключать некие новые договоры? Какие сроки заключения и что будет за то, если договор не заключить? Не останутся ли омичи без газа. Обозреватель РИА «Омск-информ» спросил об этом у председателя общественного совета при Минэнерго области Александра Бурых.

По словам специалиста, омичи вынуждены заключать новые договоры на обслуживание газового оборудования из-за изменившегося законодательства.

– Изменилось законодательство в прошлом году, изменились границы ответственности за газовое оборудование. Если раньше все внутридомовое газовое оборудование считалось общим имуществом, то теперь все, что за газовым счетчиком в квартире, – все это зона ответственности владельца квартиры. Это шланги, плита. Это называется «внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО)», – говорит Бурых. – Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) – это все, что внутри дома до счетчика собственника. Так вот, за ВКГО и ВДГО теперь отвечает одно лицо – организация, которая поставляет газ в дом. Раньше за ВКГО могла отвечать одна организация, за ВДГО – другая. Теперь все унифицировано, и за все оборудование отвечает поставщик газа.

Как оказалось, омичам нужно было заключить новые договоры на обслуживание ВКГО еще до 1 января, но им об этом толком никто не рассказал. Но, по словам Александра Бурых, об этом особо никто не знал, так как разъяснительная работа среди населения «Омскгоргазом» была проведена крайне плохо.

– «Омсгоргазом» была крайне плохо проведена разъяснительная работа в СМИ. Вы видели сообщения о том, что нужно перезаключать договоры до 1 января? Вот и я не видел! А потом оказалось, что все сроки прошли, и эти договоры нужно было еще до 1 января перезаключить! Отсюда и очереди теперь. Плюс еще наложилось то, что сотрудникам горгаза приходится скрупулезно проверять все документы – договор может быть заключен только с собственником квартиры, – отметил эксперт.

Интересно, что санкций как таковых для тех, кто не заключит договор на обслуживание ВКГО, нет. Есть лишь штрафы за недопуск газовиков в дом. Если один раз не пустил в дом – 1000 рублей штраф, если повторно – 5 тысяч. Но в любом случае нужно как заключить договор, так и пустить проверяющих в квартиру, так как от этого зависит безопасность всех жильцов в доме. И пускать в квартиру нужно специалистов газовой службы только той организации, с которой заключен договор.