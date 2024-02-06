Люди жалуются, что к этой работе подключили слишком мало сотрудников, отчего приходится проводить в очередях весь день.

Люди жалуются, что к этой работе подключили слишком мало сотрудников, отчего приходится проводить в очередях весь день.

После того как в декабре омичам сообщили о необходимости перезаключить договоры ВДГО/ВКГО (внутридомовое газовое обслуживание/внутриквартирное газовое оборудование), горожане атаковали офисы «Омскгоргаза». Газоснабжением теперь занимаются только четыре компании – «Омскоблгаз», «Омскгазстройэксплуатация», «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть».

Перезаключить договор нужно было еще до 31 декабря 2023 года. Однако многие горожане не успели.

Как сообщает « Топ24 », сегодня с 08:30 в левобережном офисе «Омскгоргаза» на улице Новороссийской, 2/1, собрались около 40 человек – в основном пожилые. С ними работал один специалист, к 09:00 подошел второй. Одна из жительниц рассказала, что потратила на переоформление договора весь рабочий день.

Омичи жалуются на очереди и в других офисах «Омскгоргаза». Они пишут гневные отзывы в «2ГИС».