Омск-Информ
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·Общество

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
В Омске объявили поиск подрядчиков, которые займутся уборкой четырех муниципальных рынков. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
От кандидатов требуют наличие санитарной книжки, также они должны уважительно относиться к посетителям и работникам рынка. В обязанности сотрудников входит уборка помещений и территории, обеспечение рынков расходными материалами и хозяйственным инвентарем. 
Контракт будет заключен с 1 марта по 1 декабря текущего года. Его начальная цена составляет более 16 млн рублей. Победителя аукциона определят 15 февраля.
1000
·Общество

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
В Омске объявили поиск подрядчиков, которые займутся уборкой четырех муниципальных рынков. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
От кандидатов требуют наличие санитарной книжки, также они должны уважительно относиться к посетителям и работникам рынка. В обязанности сотрудников входит уборка помещений и территории, обеспечение рынков расходными материалами и хозяйственным инвентарем. 
Контракт будет заключен с 1 марта по 1 декабря текущего года. Его начальная цена составляет более 16 млн рублей. Победителя аукциона определят 15 февраля.
1000