Инсайдер «Омск-информа» предположил, что претендент на эту должность уже найден. Но пока не наработал необходимый стаж.

Инсайдер «Омск-информа» предположил, что претендент на эту должность уже найден. Но пока не наработал необходимый стаж.

Анонимный собеседник «Омск-информа» в правительстве региона рассказал, когда выберут главного архитектора Омской области.

По его словам, это произойдет не раньше лета, а сейчас с проведением нового конкурса будут тянуть. Претендент на эту должность якобы уже найден, и, скорее всего, главным архитектором станет иногородний специалист.

– Вероятно, с основным кандидатом что-то не срослось по срокам, и конкурс отменили. Но это мое предположение. По слухам, курсирующим в кулуарах, есть соратники Виталия Хоценко, которые ожидают своего назначения в Омске. Скорее всего, назначат чиновника, приехавшего из Москвы или Ставрополья, – подчеркнул источник, знакомый с ситуацией.

Инсайдер пояснил, что сейчас кандидата готовят к получению высокой должности.

– Скорее всего, он уже где-то трудится на маленькой должности, чтобы выработать необходимый стаж. Так было с Евгением Романиным, который не сразу стал вице-мэром, директором департамента имущественных отношений Омска, – подчеркнул собеседник агентства.

Фамилия будущего главного архитектора пока не называется.

Напомним, что предыдущий конкурс был признан несостоявшимся. На место главного архитектора претендовали действующий на тот момент главный архитектор области и замминистра строительства Наталья Старченкова, бывший глава городского департамента архитектуры и градостроительства Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов Сакен Хусаинов и специалист отдела организации проектных работ компании «Проектстройсервис» Ольга Шитикова.