Глава Омского областного Союза архитекторов Андрей Седачев высказался против засилия теплых остановок.
Председатель Омского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Седачев раскритиковал перебор с теплыми остановками в центре города. По его словам, локация возле Главпочтамта превращается в рынок вместо благоустроенного пространства.
– Теплые остановки окончательно «забили» Омск. В некоторых местах чаша терпения окончательно переполняется: например, на пересечении улиц Герцена и Фрунзе, где с одной стороны очень красивое здание администрации Центрального округа авторства Геннадия Чиркина, а напротив – типовой Дом быта, – цитируют Седачева «Коммерческие вести». – Но всю жизнь перед ним находилось симпатичное открытое пространство с газоном. Сейчас там все закрыто теплыми остановками, и еще дополнительно строится павильон. У меня риторический вопрос: если мы пытаемся превратить центральные улицы в рынок, чего хотим от молодежи, которая болезненно реагирует на эти вещи? Конечно, они хотят зелени, освещения, площадей, благоустройства, а не металлических ящиков с беляшами. Это же трагедия!
Архитектор добавил, что если проблема не решится, архитектурный облик города будет теряться с каждым годом.